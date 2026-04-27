Bilancio, restauri e nuove strategie, la Pro Loco Olbia si riunisce

Al via l’assemblea della Pro Loco Olbia.

Riflettori accesi sul futuro dell’associazionismo cittadino: la Pro Loco Olbia APS ha convocato ufficialmente l’Assemblea dei Soci per la giornata di mercoledì 29 aprile. L’importante appuntamento statutario, presieduto dalla dottoressa Laura Ghisu, si svolgerà a partire dalle ore 18:30 all’interno degli spazi di Spazio Holo, situato in via Seychelles 18A, nel cuore della zona industriale cittadina.

L’assemblea.

Nel corso dell’assemblea saranno trattati i seguenti punti all’ordine del giorno: Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo. Presentazione del bilancio preventivo. Nuove proposte per la valorizzazione del territorio. Proposta di aggiornamento della quota associativa. Proiezione della passeggiata a Riu Mulinu. Presentazione del retablo della chiesa di Cabu Abas (progetto di restauro). Intervento del Dottor Francesco Marcetti, esperto nel Terzo Settore, sul percorso RUNTS e sulle normative di riferimento

Durante l’incontro si avrà l’opportunità di approfondire i contenuti trattati e raccogliere materiali utili per eventuali articoli e servizi. A seguire è previsto un momento conviviale, durante il quale saranno illustrati i vantaggi riservati ai soci tesserati UNPLI, tra cui convenzioni, sconti e opportunità, e sarà possibile rinnovare l’iscrizione e sottoscrivere nuove adesioni.

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