Chi era il 31 enne di Olbia morto nell’incidente sulla strada panoramica Olbia Golfo Aranci.

E’ il cantante Andrea Agostino Dalias il giovane di Olbia morto questo pomeriggio nel tragico incidente sulla strada panoramica Olbia-Golfo Aranci. Non solo era appassionato di musica, ma l’artista era anche un pittore.

Il giovane aveva pubblicato sul suo account ufficiale nei social diverse opere realizzate con acrilico, tempera e argilla, facendo anche dei live painting sulle sue pagine. L’incontro con il suo estro artistico era cominciato da giovanissimo, nel 2010, come autodidatta a seguito di un problema di salute, dipingendo circa 40 quadri in poco tempo. In alcune interviste aveva parlato anche dei suoi numerosi progetti sia musicali che nella pittura. Il suo sogno era anche quello di diventare produttore di musica.