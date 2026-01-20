Volotea potenzia la rotta Olbia-Venezia e amplia il network internazionale

Volotea e il potenziamento del volo Olbia-Venezia.
Il rafforzamento della presenza di Volotea all’aeroporto di Venezia per l’estate 2026 porta con sé una notizia buona per lo scalo di Olbia. L’aeroporto gallurese dedicato all’Aga Khan si prepara a vivere una stagione da protagonista assoluta.
LEGGI ANCHE: L’aeroporto di Olbia cambia nome: il Costa Smeralda sarà Aga Khan
Tra le pieghe del nuovo piano di investimenti della compagnia aerea, che includerà un secondo aeromobile basato in Laguna e nuove rotte verso la Grecia, spicca il massiccio potenziamento dei collegamenti verso la Gallura.
La rotta Venezia-Olbia beneficerà di un incremento di capacità straordinario, pari al +60% rispetto al 2025. Si tratta di una crescita che va ben oltre la media del network (fissata al +12%) e che posiziona la Sardegna come l’obiettivo principale del rafforzamento dei voli domestici. Questa scelta strategica punta a rispondere a una domanda turistica sempre più esigente, garantendo una connettività senza precedenti tra il Nord-Est e il cuore del Mediterraneo proprio nell’anno delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.
I voli con Volotea.
Olbia si conferma così un pilastro fondamentale all’interno delle 23 destinazioni servite da Volotea da Venezia, guidando il gruppo delle sette mete italiane. In un contesto di espansione che vedrà lo scalo veneziano superare i 3.900 voli complessivi e le 695.000 poltrone offerte, il peso specifico della Sardegna emerge come il vero motore della crescita interna, consolidando il ruolo dell’aeroporto gallurese come snodo cruciale per il traffico vacanziero e d’affari.