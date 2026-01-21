Campionati regionali di lotta stile libero, c’è anche Olbia

I campionati regionali di lotta stile libero.

Ci sarà anche la Polisportiva ArtiMarziali Olbia ai Campionati regionali di Lotta Stile Libero e Femminile, in programma domenica 1 febbraio al Palasantoru di Sassari. L’evento, valido per la qualificazione degli atleti maschili e femminili al Trofeo Coni Nazionale 2026, riunirà diverse categorie e fasce d’età, dal Gran Premio Giovanissimi fino agli Assoluti, comprendendo U15, U17 e categorie dai 20 anni in su fino ai Master A.

Le gare si svolgeranno all’interno dell’impianto sportivo di via Rizzeddu 30, con le operazioni di peso ufficiali previste dalle 9 alle 9:30, includendo una tolleranza di due chili per tutte le categorie. L’organizzazione ha previsto lo svolgimento delle competizioni su due materassine con arbitro unico, assicurando così regolarità e continuità delle sfide.

Le gare prenderanno il via alle 10:30 e proseguiranno senza interruzioni fino al termine della manifestazione, comprensiva della cerimonia di premiazione. La partecipazione della Polisportiva ArtiMarziali Olbia, con Mathias Leon Lindiri, testimonia l’impegno della società nella promozione e nello sviluppo della lotta a livello giovanile e senior, confermando la presenza costante del club tra le realtà più attive nel panorama regionale. L’evento rappresenta inoltre un importante banco di prova per gli atleti che aspirano a competere su scala nazionale, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi con avversari di pari livello e di qualificarsi per il Trofeo Coni 2026.

