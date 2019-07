La votazione del Consiglio regionale la prossima settimana.

L’ordine del giorno è fissato. La votazione per la variazione di bilancio per finanziare la convenzione con il Mater Olbia sarà discussa dal Consiglio regionale martedì o al massimo mercoledì prossimo.

Un voto che ormai dovrebbe apparire scontato, dopo il via libera delle Commissioni, Sanità e Bilancio, riunite in seduta comune, che autorizza la spesa di 25 milioni per il 2019, di 60,6 milioni di euro anni per il 2020 e di altrettanti 60,6 milioni per il 2021.

Unico nodo è l’emendamento, bocciato in Commissione, ma che sarà riproposto in Aula, con il quale si chiede che, nel caso il Mater non utilizzasse tutte le risorse messe a disposizione dalla Regione, queste vengano impiegate per la sanità pubblica.

Una richiesta inevasa, che aveva portato in Commissione i consiglieri del Pd all’astensione (con l’eccezione di Giuseppe Meloni) e al voto contrario di Francesco Agus e Massimo Zedda (Progressisti), Eugenio Lai e Daniele Cocco (Leu).

(Visited 96 times, 103 visits today)