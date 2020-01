La convenzione con Confindustria Centro Nord Sardegna.

È stato rinnovato per il 2020 lo sconto garantito alle aziende ricettive aderenti a Confindustria Centro Nord Sardegna sulle tariffe dei collegamenti marittimi con i traghetti Corsica Ferries & Sardinia Ferries da e per la Sardegna. Quest’anno l’accordo prevede la concessione di duemila voucher di sconto percentuale sui costi del trasporto che le aziende associate potranno inoltrare alla propria clientela.

Il voucher ha un valore di sconto pari al dieci per cento e potrà essere utilizzato per la riduzione del costo del biglietto marittimo di un valore pari o superiore a 150 euro tasse e diritti esclusi, per prenotazioni effettuate fino al 31 dicembre 2020, su tutti i viaggi delle linee per e dalla Sardegna fino allo stesso 31 dicembre 2020.

Il voucher sarà assegnato dall’azienda al cliente a seguito della prenotazione acquisita presso la struttura e potrà essere utilizzato dallo stesso attraverso il sito della compagnia http://www.corsica-ferries.it/vostro-spazio/conto.html.I vantaggi della convenzione non sono cumulabili con quelli derivanti da altre convenzioni stipulate individualmente dalle aziende associate con la compagnia di navigazione.

Le aziende interessate possono contattare la mail contu@confindustriacns.it oppure il numero di telefono 078967058 entro il 15 febbraio 2020. Sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute l’Associazione provvederà alla distribuzione dei codici per l’utilizzo dei voucher fino al loro esaurimento.

L’accordo con Corsica Ferries & Sardinia Ferries, promosso dalla Sezione Turismo di Confindustria Centro Nord Sardegna, fa seguito ad una fase sperimentale avviata ormai due anni fa e conclusa già lo scorso anno, quando per la prima volta la convenzione è stata operativa. L’obiettivo è quello di consolidare una crescente richiesta della destinazione Sardegna da parte di nuovi bacini di utenza e, allo stesso tempo, rilanciare il collegamento via mare, nelle tratte servite dalla Compagnia, a supporto delle diverse tipologie di prodotto offerte nell’Isola

