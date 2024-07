Da Bill Gates allo sceicco Mansour, in Costa Smeralda tornano i maxi yacht

L’arrivo di grandi yacht in Costa Smeralda.

Le acque cristalline della Costa Smeralda sono ogni anno teatro dell’arrivo di incantevoli maxi yacht. Quest’anno le regine assolute sono il Wayfinder, il superyacht di Bill Gates e il lussuoso yacht del magnate del Qatar, Al Thani e tanti altri.

Il Wayfinder, noto per la sua tecnologia all’avanguardia e il design raffinato, è stato avvistato in rada, attirando l’attenzione degli appassionati di nautica e dei curiosi locali. Non è solo la presenza di Gates a rendere questa estate speciale per la Costa Smeralda, ma anche quella di altre figure di spicco del jet-set internazionale.

Infatti, ad affiancate il maxy yacht del magnate della tecnologia, c’era anche il lussuoso yacht del membro della famiglia reale del Qatar e quello dello sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan, noto per il suo coinvolgimento nel mondo del calcio e le sue vaste attività imprenditoriali.

La presenza di queste figure illustri non fa che confermare la Costa Smeralda come una delle destinazioni più ambite dai miliardari di tutto il mondo. L’area, famosa per le sue spiagge mozzafiato e i resort di lusso, si trasforma durante l’estate in un esclusivo salotto a cielo aperto, dove il glamour e l’opulenza la fanno da padroni. L’arrivo dei maxiyacht e dei loro illustri proprietari promette dunque di rendere l’estate 2024 ancora una stagione indimenticabile per la Costa Smeralda, confermando ancora una volta il fascino irresistibile di questo angolo di paradiso mediterraneo.

