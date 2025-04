Accordo Capitaneria-Cipnes per il monitoraggio degli yacht in Gallura

I dati dei flussi degli yacht in Gallura sarà monitorato.

Firmato un accordo d’intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Marittima di Olbia e il Cipnes Gallura per la crescita del settore della nautica. L’accordo, siglato dal presidente del Cipnes Livio Fideli e dal direttore marittimo Gianluca D’Agostino, prevede l’avvio di analisi e approfondimenti sui processi socio-economici in Gallura, con particolare attenzione ai flussi di yacht e superyacht lungo le coste, come già fatto nello studio condotto dal Cipnes sui dati raccolti dal 2018 al 2023.

Il direttore generale del Cipnes, Aldo Carta, ha sottolineato che fino a pochi mesi fa la raccolta dei dati non disponeva di strumenti così autentici né di un’autorevolezza istituzionale comparabile a quella resa possibile dall’accordo attuale. Ha evidenziato che la Guardia Costiera ha fornito dati certificati sui quali si baseranno ora gli studi del team del Cipnes, permettendo così un salto di qualità strategico.

Livio Fideli ha aggiunto che la collaborazione con la Direzione Marittima era già attiva da tempo e ha incontrato l’apprezzamento degli imprenditori del settore. Secondo quanto affermato, questi dati sono fondamentali per informare e far comprendere a chi intende investire nel territorio le dinamiche che vi si sviluppano. Anche il comandante Gianluca D’Agostino ha rimarcato l’importanza dell’accordo, spiegando che è stato istituito un tavolo di esperti della Capitaneria, con l’intento di intensificare l’impegno soprattutto nel periodo estivo, considerando il progetto di grande rilevanza per l’intero territorio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui