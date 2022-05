Il benessere animale online.

Il Comune di San Teodoro ha attivato sul suo sito istituzionale lo sportello telematico polifunzionale per la tutela degli animali, dall’adozione sino alla comunicazione del decesso e alla segnalazione di carcasse.

Il Comune offre direttamente on line la possibilità di presentare le pratiche per tutte le fasi di vita del proprio animale domestico. Si potrà presentare la pratica sia per l’adozione che per l’adozione a distanza di cani ricoverati presso il canile convenzionato di Siniscola, richiedere l’installazione del microchip e comunicare la variazione di residenza del cane. Sarà anche possibilie comunicarne il decesso.

Cosa segnalare.

Ma i servizi non si limitano alla sola cura del proprio animale domestico, ma attraverso la stessa sezione dedicata è possibile anche segnalare la presenza di carcasse di animali, indicando luogo e ora, in modo da consentire alle autorità di raccoglierla e smaltirla in sicurezza e segnalare un presunto maltrattamento di animale.

Il maltrattamento di animali costituisce un reato e riguarda la morte di un animale, lesione ad un animale dopo averlo sottoposto a sevizie, comportamenti, fatiche, lavori insopportabili per le sue caratteristiche fisiche, la somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate, spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio, combattimenti o competizioni e l’abbandono dell’animale.