Paura nella zona industriale di Olbia, a fuoco il tetto di un capannone

Un incendio è scoppiato in zona industriale a Olbia.

Paura in zona industriale, a Olbia, dove un incendio è scoppiato in un capannone. Secondo cause in corso di accertamento, le fiamme si sono propagate sul tetto della struttura. Sul posto sono intervenuti. i vigili del fuoco di Olbia, che sono riusciti a evitare maggiori danni.

In particolare, le fiamme hanno colpito una parte dell’impermeabilizzazione della copertura in catrame. Grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, che hanno operato con l’ausilio di un’autoscala e un’autobotte, l’incendio è stato circoscritto, impedendo che si estendesse all’intera struttura. Fortunatamente, non si segnalano feriti. Sul posto erano presenti anche i carabinieri di Olbia.

