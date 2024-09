Arriva l’illuminazione nel parcheggio vicino alla piazza Cossiga di Golfo Aranci

Al lavoro sulla nuova illuminazione nei parcheggi a Golfo Aranci.

A Golfo Aranci arriva l’illuminazione tra l’intersezione con il sottopasso identificato some “Su Mattone” e i parcheggi prospicenti il condominio “Cala Moresca”. L’area pubblica adibita a parcheggio si presenta buia e quindi estremamente pericolosa per la circolazione, per la sosta dei veicoli e per le persone che vi transitano, specialmente in occasione dei numerosi eventi che si tengono nella vicina piazza Cossiga.

Per questo motivo l’amministrazione comunale intende realizzare un intervento che porterà alla installazione di nuovi corpi illuminanti in quell’area. I lavori sono già stati affidati e verranno conclusi in trenta giorni.

Si realizzerà quindi un innalzamento della sicurezza in quell’area. Contemporaneamente proseguono le valutazioni per interventi analoghi in altre aree del paese. Lo comunica l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Golfo Aranci, Mario Fasolino, che ha curato l’intervento.

Per il sindaco di Golfo Aranci Giuseppe Fasolino, l’intervento rappresenta un segnale che va nella direzione del miglioramento della qualità di vita che passa anche attraverso piccoli interventi. Altre iniziative come questa sono allo studio e riguardano l’intero territorio comunale.

