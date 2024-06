Cosa fare a Olbia e in Gallura questo fine settimana? Vediamo insieme gli eventi in programma.

A Santa Teresa Gallura proseguono gli appuntamenti con la rassegna letteraria “Ligghjendi” e oggi, 1 giugno, alle 19 presso la piazza del Sapere in via del Porto 45, sarà la volta di Claudio Morici con lo spettacolo teatrale “la malattia dell’ostrica”. Al termine dello spettacolo è previsto un piccolo buffet. Per soddisfare le curiosità sul tema dello spettacolo potete consultare il nostro articolo dedicato all’evento https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/continuano-appunatmenti-festival-letterario-ligghjendi/

Importantissimo e imperdibile evento a La Maddalena che ospita “casa slow food Sardegna”. L’evento, che ha preso il via ieri, 31 maggio, andrà avanti per tutto il fine settimana. L’iniziativa è promossa da Slow Food Gallura, Slow Food Sardegna e dall’Amministrazione comunale. Negli stand una vetrina di produzioni territoriali, stagionali e identitarie. In programma non solo degustazioni ma anche laboratori del gusto, acquisto dei prodotti e presentazioni delle aziende che coltivano con rispetto la natura per ricevere in cambio cibo buono pulito e giusto. Casa Slow Food Sardegna prevede per oggi, sabato 1 e domani, domenica 2 giugno, l’apertura in mattinata dalle 9,30 alle 13 e nel pomeriggio dalle 17 alle 21. Sui banchi tantissimi alimenti tra i quali salumi, formaggi, pane, farine, paste, olio, tartufi, legumi e frutta di stagione. Fra le proposte anche la birra agricola, il mirto e le tisane dai mix di erbe isolane cariche di profumi. Previste escursioni gratuite tra natura, storia e cultura guidate da Passu Malu. Sono inoltre in programma nelle vie del centro storico passeggiate abbinate ad altre iniziative per riallacciare la camminata al passato, al presente e al tema del cibo.

Per saperne di più https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/maddalena-casa-slow-food-sardegna/

Anche Olbia sceglie di ospitare un evento imperdibile. Tornano le Interazionali d’Italia Supercross. La location che ospiterà l’evento, per la seconda volta, sarà Olbia Arena nella giornata di domenica 2 giugno. Domani si svolgerà l’apertura della stagione del supercross italiano. All’interno della Olbia Arena i il percorso è completamente nuovo, potenziato con oltre 20.000 metri cubi di terra. Presenti in gara varie classi di piloti e, oltre alla gara l’evento prevede uno spazio dedicato all’intrattenimento con il Buggy Back Flip e il Freestyle Motocross con i Riot Rider, ai quali si aggiungeranno gli Stunt Rider in sella alle loro potenti Harley Davidson. Si potrà poi assistere alle esibizioni di Trial Acrobatico della Show Action Group International. Sono previste inoltre attività gratuite dedicate ai bambini. Per ulteriori info https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/olbia-internazionali-italia-supercross/

Insomma, un programma variegato quello gallurese.

Cosa fare a Olbia e in Gallura questo fine settimana? Speriamo di avervi dato qualche utile spunto!

