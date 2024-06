Il numero chiuso in Gallura parte da Rena Bianca a Santa Teresa

Si inaugura oggi 1 giugno il numero chiuso alla Rena Bianca, spiaggia cittadina di Santa Teresa Gallura. Fino al 30 settembre avranno accesso alla celebre spiaggia 1.015 persone al giorno. L’orario di ingresso va dalle 8 alle 18 ed è previsto il pagamento di un contributo ambientale di 3,50 euro a bagnante. È richiesta la prenotazione ed è possibile effettuarla per via telematica al sito lovesantateresa.it. Il sito è ancora in costruzione, ma permette di riservare il proprio ingresso. Il 20% degli accessi è acquistabile in ogni momento, mentre gli altri posti si possono bloccare solo 72 ore prima del giorno desiderato. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare al numero +39 345 8843798 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Il numero chiuso a San Teodoro dal 15 giugno

L’accesso a pagamento a Cala Brandinchi e Lu Impostu è previsto per il periodo compreso tra il 15 giugno e il 30 settembre. Per prenotare e pagare il proprio posto è sufficiente accedere al sito www.santeodorospiagge.it, dove sarà possibile scegliere spiaggia e metodo di pagamento. La spiaggia è prenotabile via mail e l’accesso è consentito con un QR code. È possibile prenotare il secondo giorno successivo a partire dalle ore 18:00 del giorno attuale. Quindi, per esempio, dopo le 18 di un giovedì si potrà prenotare il sabato. Per maggiore chiarezza, sul sito è presente una grafica esemplificativa e un servizio di assistenza. Assistenza che si attiva anche nel caso in cui non si riceva il QR code, inviandolo via Whatsapp. È sufficiente indicare l’indirizzo mail inserito nella prenotazione ed il nome della spiaggia. Tuttavia, l’accesso è comunque consentito con il numero d’ordine presente nella mail di conferma del pagamento. Al momento le prenotazioni sono ancora chiuse.

Il numero chiuso ad Arzachena

Arzachena, da quest’anno, applica il numero chiuso alle Piscine di Cannigione dal 15 luglio al 31 agosto. L’accesso sarà riservato a 80 persone. Di questi 80 posti, 20 sono destinati ai residenti del Comune di Arzachena. I residenti sono anche esentati da pagare il ticket giornaliero. Questo prevede due tariffe: una di 6 euro per l’intera giornata e una di 3 euro per mezza giornata. Il sistema di prenotazione non è al momento disponibile.

Le regole a La Maddalena

Le zone di Cala Brigantina e Cala Coticcio non sono liberamente percorribili perché di rilevante interesse naturalistico. È possibile visitarle solo con l’accompagnamento di una guida ambientale escursionistica. I posti a disposizione sono soltanto 60 al giorno. La prenotazione si può effettuare sul sito www.lamaddalenapark.it. La tariffa è di 3 euro a persona, esclusi i bambini sotto i 12 anni. Il metodo di pagamento utilizzabile è solo pagoPA con causale “Escursione Cala …” e il nome della cala che si desidera visitare, indicando giorno e orario. Gli accessi sono distribuiti nell’arco della giornata come segue: 8-13, 9-14, 13:30-18:30 e 14-19. Dal sito, si può consultare e scaricare l’elenco delle guide, contattabili anche tramite Whatsapp. Sono previste multe nel caso di violazione delle disposizioni normative.

