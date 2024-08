Cosa fare a Olbia e in Gallura questo fine settimana? Vediamo quali eventi sono in programma per sabato 24 e domenica 25 agosto.

Continuano gli appuntamenti dell’estate a Golfo Aranci e questo fine settimana sono in programma due eventi. Sabato 24 alle ore 21, si terrà la suggestiva sfilata di maschere sarde “Isola in Gallura”. In questa serata speciale, le antiche tradizioni sarde prenderanno vita in una straordinaria parata che attraverserà le strade del paese, offrendo uno spettacolo unico e affascinante. Per visionare l’evento specifico https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/sfilata-maschere-sarde-golfo-aranci/

Dj set di Ema Stokholma invece domenica 25 alle 22. Golfo Aranci sarà invaso dall’energia e dal ritmo di della famosa DJ e conduttrice radiofonica, conosciuta per i suoi set travolgenti e la sua capacità di far ballare il pubblico. Una serata ideale per scatenarsi al ritmo della sua musica, che spazia dai grandi successi internazionali alle hit del momento, in un DJ set che trasformerà Golfo Aranci in una vera e propria pista da ballo sotto le stelle. Per visionare l’evento specifico https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/dj-set-ema-stokholma-golfo-aranci/ Per restare aggiornati su eventuali variazioni di programma potete consultare la pagina Facebook https://www.facebook.com/golfoaranciturismosardegna

Arzachena propone la Festa del mare sabato 24, a partire dalle 19:30 in Piazza Risorgimento. L’evento, promosso e patrocinato dal Comune di Arzachena propone una serata all’insegna del buon cibo e della buona musica. La serata avrà inizio con l’aperitivo accompagnato dalla musica dal vivo del gruppo Mi la Band. Dalle 20 avrà luogo la sagra della paranza con degustazione a base di pesce, seadas e dolci tipici. Alle 21:15 tributo a Vasco Rossi in compagnia dei Moderna Park e dalle 22:45 dj set con dj Shorty e dj Aladyn di Radio M2O e Radio Dj. Per visionare l’evento specifico https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/festa-mare-arzachena/

Serata all’insegna del colore e della musica a Budoni con l‘Holi Dance Festival. L’evento, che compie 10 anni, si terrà in piazza Giubileo, l’ingresso è libero e gratuito ed è aperto alle persone di tutte le età, compresi i bambini. La festa avrà inizio alle 17 e verrà proposta una selezione musicale variegata, adatta a soddisfare i palati di tutti i partecipanti. Tra gli ospiti più attesi, Paolo Noise dallo Zoo di 105, ⁠⁠Dj Matrix, Dj Hellen, Chadia Rodriguez e ⁠⁠Nuova Sardegna, con Sgribaz, Razer ed Enomoney. Si esibiranno anche dei Dj locali, tra cui ⁠Trasko, ⁠⁠Giorgio Tala, Fabio Even, ⁠⁠Big Nash e ⁠Khikko. La voce ufficiale del tour sarà Lady Ross Vodkalist, accompagnata da Kevin Salvato. Per visionare l’evento specifico https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/holi-dance-festival-budoni-22-agosto-2024/

Cosa fare a Olbia e in Gallura questo fine settimana? Speriamo di esservi stati utili e vi ricordiamo che potete restare aggiornati consultando la nostra sezione dedicata agli eventi.

