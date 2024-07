Cosa fare a Olbia e in Gallura questo fine settimana? Vediamo gli eventi in programma per sabato 6 e domenica 7 luglio.

Tra gli eventi pubblicati nella nostra sezione dedicata ricordiamo la Festa della Paranza a Calangianus sabato 6 luglio. L’iniziativa è ormai giunta alla quindicesima edizione e il format è ormai super conosciuto. Si tratta infatti di una serata in cui si può avere il piacere di gustare una buona frittura di pesce accompagnata da buon vino e dolci tipici galluresi. La manifestazione è organizzata ogni anno con il prezioso contributo dei pescatori di Golfo Aranci. Per consultare il programma https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/festa-paranza-calangianus/

Rimanendo in tema gastronomico ricordiamo anche la Sagra degli gnocchetti galluresi ad Aglientu. L’evento, ormai giunto alla ventunesima edizione si svolgerà sabato 6 luglio. A partire dalle 19, nell’anfiteatro comunale si darà il via alle degustazioni in compagnia della danza e della buona musica. Per visionare il programma https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/sagra-gnocchetti-galluresi-aglientu/

Per gli amanti della natura è prevista una meravigliosa escursione a Caprera domenica 7 luglio. Una giornata a contatto con la natura e le sue bellezze. Si tratta di una giornata intera a Caprera con la possibilità di vedere il tramonti sull arcipelago. Durante la mattinata si visiterà un sito nelle vicinanze di Cala Coticcio. Nel pomeriggio dalle 13:30 si sosterà a Cala Coticcio fino alle 18:30. Di sera si arriverà al Monte Tejalone dove sarà possibile godersi il tramonto sull’arcipelago.

La lunghezza del percorso è di 12km a tappe, il dislivello complessivo è di 200m (difficoltà E).

Info e prenotazioni Giovanni al 348 3557488 Il numero di posti è limitato e si può optare anche per una sola delle 3 tappe. Pagina Facebook dedicata all’evento https://www.facebook.com/events/978561317092343/

Cosa fare a Olbia e in Gallura questo fine settimana? Speriamo di esservi stati utili e vi ricordiamo che potete restare aggiornati sugli eventi consultando la nostra sezione dedicata.

