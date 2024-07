Il Consiglio comunale urgente a Olbia.

Il Comune di Olbia ha convocato un Consiglio comunale urgente per il prossimo lunedì 8 luglio, alle ore 15:30, presso la Sala Consiliare in via Garibaldi. L’assemblea pubblica sarà dedicata alla trattazione di un punto all’Ordine del giorno di estrema importanza per la città, ovvero la presa d’atto dell’esito della conferenza dei servizi che ha dato il via libera al nuovo Pai. Questo piano è preliminare alla messa in sicurezza della città.

Il nuovo Pai ha disegnato una nuova mappa di pericolosità che riclassifica le zone, riducendo quelle ad alto rischio idraulico. Questo consentirà di realizzare le necessarie opere di mitigazione del rischio idrogeologico per Olbia e le sue acque.

