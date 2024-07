I taxi volanti negli aeroporti di Olbia e Alghero

L’arrivo dei taxi volanti ad Olbia e Alghero.

L’aeroporto Costa Smeralda si proietta verso il futuro della tecnologia aerea. L’Enac ha pubblicato il primo regolamento nazionale per le operazioni di volo con Vca (aeromobili a decollo e atterraggio verticale) e i requisiti per la costruzione e gestione dei “vertiporti“.

Olbia si distingue tra gli scali italiani, essendo il primo in Europa per la sperimentazione di droni per trasporto e sicurezza. Inoltre, Olbia è candidata per testare eVtol, aeromobili elettrici a decollo e atterraggio verticale, ideali per il trasporto di beni e persone, soprattutto nel mercato turistico della Costa Smeralda e di Alghero. La società di gestione degli scali di Napoli e Salerno, con lo stesso azionista di Olbia e Alghero, ha firmato un protocollo con il distretto aerospaziale della Campania per test sperimentali.

Il regolamento Vca di Enac è una delle prime normative mondiali e la prima a livello europeo che integra il quadro comunitario sulla nuova mobilità aerea innovativa. Essa stabilisce i requisiti per la navigazione dei Vca con pilota a bordo, l’istituzione di corridoi di volo dedicati, soprattutto in aree urbane, e la costruzione dei vertiporti.

