Cosa fare a Olbia e in Gallura questo fine settimana? Vediamo quali eventi sono in programma per oggi, 8 e domani, 9 giugno.

L’evento di punta di questo fine settimana è senza dubbio l“Swim the Island Sardegna”, che avrà come location la spiaggia di La Cinta a San Teodoro. Sarà la prima delle tre date del circuito Swim The Island organizzata da Three Experience e Trio Eventi col supporto del Comune di San Teodoro e di TNatura Events. L’iniziativa prevede una serie di gare, che si disputeranno oggi 8 giugno e domani 9 giugno, competitive e non, che permetteranno ai nuotatori di misurarsi con le distanze e le formule a loro più congegnali (compresa la Short di 1800 metri valida per la Coppa Italia Acsi) in una delle località marine più amate e rinomate a livello nazionale e internazionale. Le iscrizioni sono scadute lunedì 3 giugno. Per informazioni specifiche sulle gare potete visionare il nostro articolo dedicato nella sezione “Eventi” al seguente link https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/san-teodoro-ospita-swim-island-sardegna/ Per ulteriori informazioni e curiosità https://www.swimtheislandsardegna.it

Ma San Teodoro è un luogo ricco di sorprese e, per questo fine settimana ha deciso di ospitare anche un altro evento: quello del “Vino Village“. Si tratta di una manifestazione enogastronomica mirata a far conoscere le specialità locali per quanto riguarda vini, formaggi, miele, bottarga e molto altro. L’evento è stato inaugurato ieri, 7 giugno e proseguirà fino a domani, 9 giugno. In programma anche laboratori, convegni, musica dal vivo e folklore. Per visionare il programma completo potete cliccare il seguente link https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/manifestazione-vino-village-san-teodoro/

La Gallura si sa, nel periodo estivo è fioriera di eventi, infatti, anche Sant’Antonio di Gallura, nell’ambito della programmazione dell’estate Sant’Antonese, propone per oggi, 8 giugno, la festa campestre nel parco di San Giuseppe distante meno di un chilometro dal centro di Sant’Antonio di Gallura, lungo la strada che conduce al lago Liscia. Il Parco di San Giuseppe è abbracciato da un bosco di lecci, sughere ed olivastri secolari. Il programma dell’evento prevede alle 19 la Santa Messa, a seguire alle 20:30 la cena a base di pasta al sugo e spezzatino e per finire, alle 22, si balla in compagnia dalla fisarmonica di Mirko Putzu. Per curiosità sulla storia del luogo potete visionare il nostro articolo dedicato all’evento al https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/festa-san-giuseppe-sant-antonio-gallura/

Cena con spettacolo invece a Budoni, al Camping pera e Cupa. Lo spettacolo Psicomagick and Fireshow accompagnerà la cena per la quale sono previste due opzioni:

– Offerta pizzeria: Pizza + bibita € 10,00

– Offerta Cucina: Piatto Composto + Bibita € 17,00

La cena avrà inizio alle 20 e alle 22 si terrà lo spettacolo Spiralights and Fire Show.

Prenotazione necessaria al 351 4443737, anche whatsApp.

Pagina Facebook dedicata all’evento https://www.facebook.com/events/431515519791907/

Cosa fare a Olbia e in Gallura questo fine settimana? Speriamo di esservi stati di aiuto

