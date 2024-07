Galà di danza classica a Olbia, la madrina sarà Anbeta Toromani

A Olbia in scena le étoiles internazionali di danza

Il Golfo di Olbia diventerà l’ambientazione di un viaggio nel mondo della danza classica: le étoiles del balletto mondiale si esibiranno in piazza Crispi il 27 luglio. L’occasione è offerta da La Nuit des Étoiles, il galà che celebra i 25 anni della Vetrina Coreografica di Danza, il concorso internazionale per coreografi e interpreti conclusosi ieri, 14 luglio, al teatro Mario Ceroli di Porto Rotondo. Madrina dell’evento in piazza Crispi, la ballerina Anbeta Toromani, nota al grande pubblico italiano soprattutto per aver partecipato, come concorrente e giudice, al talent “Amici di Maria de Filippi”.

Alcune delle étoiles in scaletta

Sotto la direzione artistica della coreografa Mavi Careddu si esibiranno alcuni tra i più importanti nomi internazionali della danza classica. Tra le stelle, spicca la presenza di Steven McRae, primo ballerino del Royal Ballet di Londra, e di Iana Salenko, prima ballerina dello Staatsballett di Berlino: la coppia porterà sul palcoscenico la “prima” mondiale di una nuova esecuzione del Boléro di Maurice Ravel. Ugualmente prestigiosa l’esibizione di Bleuenn Battistoni e Paul Marque, rispettivamente ballerina étoile e ballerino étoile dell’Opera di Parigi. I due ballerini metteranno in scena alcune coreografie del repertorio classico nelle versioni di Rudolf Nureyev, proposte nel celebre teatro parigino. Il palco sarà calcato, però, anche da altri importanti nomi provenienti dai più importanti teatri europei.

