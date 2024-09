Tempio invasa dai libri, settima edizione del festival Bookolica

Torna il festival Bookolica a Tempio

Il centro storico e il parco della sorgenti Rinaggiu di Tempio si preparano a un’invasione di libri e musica per la VII edizione di Bookolica festival. In programma negli angoli più suggestivi della “città di pietra”, ai piedi del Limbara, da venerdì 13 a domenica 15 settembre. Un fine settimana di storie e incontri, teatro e mostre, giornalismo d’inchiesta, narrazioni sportive e tanta musica.

Venerdì 13 settembre

Bookolica si apre venerdì 13 settembre con uno dei temi di più stretta attualità, un incontro dal titolo Rimpianti Energetici, tavola rotonda su energie rinnovabili e rischio speculazione in Sardegna. Partecipano il sindaco di Villanovaforru Maurizio Onnis, il docente universitario Daniele Cocco (preside di Ingegneria a Cagliari), la costituzionalista Laura Buffoni, l’assessore regionale all’Industria Emanuele Cani, e i giornalisti Pablo Sole e Diego Gandolfo. Modera Piero Loi di Indip. Si comincia alle 22 alla Scalinata di San Pietro.

Ma gli appuntamenti del festival prendono il via al mattino (ore 11, biblioteca comunale Dettori) con la masterclass Ascoltare il Cinema a cura di Alessandro De Rosa, compositore e biografo ufficiale di Ennio Morricone, che condurrà il pubblico in un viaggio nell’affascinante mondo delle musiche per film.

Alle 18,30 appuntamento alla Scalinata di San Pietro con InCIVILTÀ, reading con le voci di Domenico Brancale e Fulvio Accogli, e le musiche di Luca Vargiu. Un progetto ispirato a Piressia, l’ultimo libro di Jonny Costantino, che si intreccia con le idee di autori come Oscar Wilde, Antonin Artaud e Neil Portman, arricchendo l’opera con un dialogo vivace.

Alle 19,10 protagonista proprio Costantino per la presentazione di Piressia (Wojtek editore), un’opera che celebra l’immortalità del fuoco dell’arte, che si reincarna attraverso i secoli e gli artisti.

Alle 21 un monologo di Angelica Grivel dal titolo Il merdule ovvero l’identità, e alle 21,15 l’incontro Comunicare bene il calcio, un talk sulle narrazioni sportive ispirato al libro In ginocchio da te di Carmelo Bene (Gog edizioni) e realizzato in collaborazione con La Fiera del Calcio. Sul palco Alessandro Sanna con Tommy Matelli e Davide Zanelli, scrittori, streamer e esperti di sport.

Bookolica prosegue poi sino a domenica 15 settembre con, tra gli altri il giornalista e conduttore Antonio Monteleone, che porterà in Gallura il suo libro sulla strage di Erba, scritto con Francesco Priano e pubblicato da Piemme (sabato 14).

Nel ricco fine settimana tempiese spazio anche alla grande musica, con una delle voci più autorevoli dell’indie italiano come Gionata Mirai (sabato 14); il vincitore della Targa Tenco 2024 per il miglior album in dialetto, Setak (domenica 15); uno dei più celebri producer e dj elettronici italiani nel mondo Populous (domenica 15), al secolo Andrea Mangia.

14-23 settembre: SENZA SEGNALE (la mostra)

Con taglio del nastro sabato 14 settembre alle 11, al centro Faber di Tempio, #SenzaSegnale è un progetto di giornalismo partecipativo che racconta quattro territori dimenticati dall’industria mediatica e divenuti deserti informativi. Un viaggio tra Satellite di Pioltello, comune a est di Milano, il Sulcis Iglesiente, la periferia romana di Torre Maura e infine nel Vallo di Diano. Il progetto è firmato da Cecilia Anesi per IrpiMediain collaborazione con Dotz Media. La mostra, allestita in loco da Antonio Asara, sarà visitabile sino al 23 settembre.

