Il Pm chiede l’assoluzione per i militari accusati di abusi su un’allieva della Marina a la Maddalena

Arriva una richiesta di assoluzione per i militari della Scuola Sottufficiali della Marina di La Maddalena coinvolti in presunti abusi. L’accusa era di abuso di potere e violenza nei confronti di una giovane allieva. Secondo la denuncia, la ragazza avrebbe subito un trattamento brutale nel 2018: i militari avrebbero utilizzato tronchesi e una morsa per rimuovere un anello d’acciaio dal suo pollice.

Oggi il pm Gianmarco Vargiu ha chiesto l’assoluzione piena per tutti gli imputati: il capitano di corvetta Giovanni Vacca, i marescialli Catello Di Martino ed Emanuele Palagiano, e l’ex comandante della scuola Domenico Usai. Secondo il pm, i militari avrebbero agito per aiutare la giovane e non ci sarebbero stati abusi, sebbene le modalità siano state “discutibili”.

Vargiu ha inoltre suggerito che le dichiarazioni della ragazza siano trasmesse alla Procura per ulteriori accertamenti. I difensori dei militari prenderanno la parola il 27 settembre. La vicenda aveva suscitato molto clamore mediatico nel 2018, con pesanti accuse rivolte alla Marina Militare. Si era parlato di nonnismo, ma le richieste del Pm cambiano la situazione.

