A Olbia l’ultima settimana per visitare “L’infinito” di Alfredo Tanchis

Al Museo archeologico di Olbia è l’ultima settimana per visitare la mostra “L’infinito“, personale dell’artista Alfredo Tanchis. L’esposizione dei dipinti raffiguranti paesaggi immaginari sta destando curiosità e apprezzamento da parte dei visitatori.

La mostra, organizzata da dall’Associazione Culturale Per Arte Vie, con il patrocinio del Comune di Olbia – Assessorato alla Cultura, è stata resa possibile grazie alla collaborazione con aziende e associazioni del territorio.

Inaugurata sabato 19 ottobre con la presentazione delle opere al pubblico, l’esposizione terminerà domenica 3 novembre. Nel pomeriggio, dalle ore 16.00, sarà presente l’artista. Tutti coloro che desiderano approfondirne la conoscenza sono invitati a partecipare.

Le opere di Alfredo Tanchis mostrano l’urgenza da parte dell’artista di esprimere le proprie emozioni e ricordano la rappresentazione romantica del sentimento del sublime. “Per Tanchis – si legge nella presentazione della mostra – l’arte non è semplice ricerca di un altrove pacifico o di un rifugio dove distrarsi dalla realtà vera. È ricerca interiore, introspezione e raffigurazione di pensieri intimi e di profondi interrogativi. Per questo motivo l’immedesimazione dell’osservatore, più che nella figura umana, leggermente abbozzata, sta proprio nel paesaggio. Cumuli di nuvole, ammassi di rocce, strade e rovine di metropoli, altro non sono che un invito a guardare dentro se stessi.

L’esposizione di Olbia è pensata come un viaggio immersivo nelle opere di Tanchis, più di trenta, alcune delle quali mai esposte al pubblico.

L’infinito è organizzata con il patrocinio del Comune di Olbia e grazie ad aziende e associazioni del territorio che hanno collaborato all’organizzazione: Kinarmonia, Logistica Nieddu, Pileri Gioielleria dal 1968, e i partner tecnici Alt. Art., Macchia Mediterranea, S’Istentu e Tenute Faladas.

L’esposizione è aperta dal martedì alla domenica dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00. Venerdì 1 novembre chiuso.

