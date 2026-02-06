Olbia, al teatro la “Bisbetica domata”, ironia e riflessione sul patriarcato

A Olbia arriva la “Bisbetica domata” di William Shakespeare.

Arriva questa sera, venerdì 6 febbraio, alle ore 21, sul palco del Cine/Teatro “Olbia”, La bisbetica domata di William Shakespeare, nella messa in scena firmata da NoveTeatro e diretta da Domenico Ammendola. Un appuntamento che inaugura la tappa olbiese della tournée sarda dello spettacolo, inserito nella Stagione di Prosa 2025-2026 del CeDAC Sardegna.

La celebre commedia shakespeariana viene proposta in un allestimento che ne esalta la vitalità comica ma, al tempo stesso, ne mette in luce i risvolti più problematici e sorprendentemente attuali. Al centro della vicenda c’è Caterina, giovane donna dal carattere indomito, insofferente alle convenzioni sociali e al destino che la società patriarcale le riserva: il matrimonio come unica possibilità di realizzazione. Accanto a lei la sorella Bianca, docile e desiderata, incarnazione dell’ideale femminile dell’epoca.

La trama è nota: il ricco gentiluomo Battista Minola decide che Bianca non potrà sposarsi finché Caterina non avrà trovato marito. A farsi avanti è Petruccio, nobile veronese più interessato alla dote che ai sentimenti, convinto di poter “domare” la ribelle Caterina attraverso un singolare e crudele gioco di potere. Ma è proprio in questo scontro, condotto con toni grotteschi e paradossali, che Shakespeare lascia emergere l’ambiguità dell’opera e la complessità del personaggio femminile.

”Caterina sfida i codici sociali con la sua lingua tagliente e il suo rifiuto di obbedire – sottolinea il regista Domenico Ammendola – diventando un simbolo di resistenza all’interno di una civiltà profondamente patriarcale”. La regia insiste sull’ironia e sulla dimensione metateatrale del testo, lasciando aperte le molteplici interpretazioni del controverso finale, da sempre oggetto di dibattito: resa o strategia? Sconfitta o beffa?

In scena (in ordine alfabetico) Domenico Ammendola, Andrea Avanzi, Matteo Baschieri, Carlotta Ghizzoni, Ettore Marrani, Francesca Rossi, Gabriele Tondelli e Victoria Vasquez, accompagnati dalle musiche originali di Luigi Pagliarini. I costumi sono firmati da Valentina Donatti e Francesca Tagliavini, le maschere artigianali da Safir di Graziano Viale, il disegno luci da Giancarlo Vannetti, con scenografie realizzate da Donatello Galloni.

La bisbetica domata si conferma così una commedia capace di far sorridere e riflettere, uno specchio ironico e inquieto della società di ieri e di oggi, che continua a interrogare il pubblico su identità, potere e libertà femminile. Dopo essere andato in scena al teatro di Olbia, lo spettacolo di Shakespeare proseguirà a Meana Sardo, Dorgali e Carbonia.

