Olbia, caos davanti alla scuola San Simplicio: “Troppe auto tra i bambini”

La situazione nella scuola di Olbia.

Le mamme degli alunni della scuola di San Simplicio, a Olbia, hanno espresso profonda preoccupazione per la gestione del traffico in via Gennargentu. Il problema principale si registra al termine delle lezioni, alle ore 13, quando le auto transitano indisturbate davanti al cancello durante l’uscita dei piccoli alunni dell’istituto.

La denuncia.

”Le macchine passano tranquillamente in mezzo a bambini e genitori”, ha raccontato la madre di una bambina. La denuncia punta il dito contro il caos di mezzi che sfrecciano a pochi centimetri dagli alunni: ”La mattina è una giungla, non ci sono marciapiedi e ci sono genitori con bambini in mezzo alla strada”, si lamentano i genitori.

I bambini vengono consegnati ai genitori davanti al cancello di via Gennargentu, dove le famiglie attendono con il timore costante del passaggio dei veicoli. Alcune foto scattate dai genitori mostrano chiaramente la criticità della situazione. Nel 2022 fosse stata istituita la “Strada Scolastica” sul modello di via Mameli, ma le mamme spiegano che non c’è più il presidio. Mancano infatti sbarre, lasciando che le auto sfreccino davanti all’istituto mentre escono gli studenti delle medie e delle primarie. Nonostante le ripetute segnalazioni durante le riunioni di interclasse, la situazione nell’istituto olbiese resta critica.

