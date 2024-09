Il Premio Solinas torna a La Maddalena, ecco date e programma

Per la 39esima edizione il Premio Solinas torna a La Maddalena

Dal 18 al 22 settembre 2024, l’isola di La Maddalena, cuore pulsante del Premio Solinas, si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto. Professionisti dell’audiovisivo, nuovi autori, studenti e pubblico si incontreranno in un contesto unico e suggestivo. L’intera città e il suo arcipelago saranno gli scenari che accoglieranno network event, workshop, convegni, attività formative e di promozione che coinvolgeranno non solo i partecipanti, ma anche la comunità locale, rendendo l’isola protagonista di un percorso culturale e professionale che offrirà un’importante occasione di confronto teso a valorizzare la crescita del Cinema Italiano e del Cinema Made in Sardegna.

Gli appuntamenti a La Maddalena

VERSO IL QUARANTENNALE sarà il tema portante di questa 39° edizione che intende ampliare e rafforzare il confronto e lo scambio, creativo e costruttivo, tra tutti i protagonisti della filiera industriale mettendo al Centro del dibattito l’importanza della creazione, delle storie, del talento e dell’Innovazione del Cinema Italiano. Saranno i 70 Giurati dei concorsi del Premio Solinas, che in questi anni hanno rigenerato il mercato dell’audiovisivo scoprendo nuovi sguardi e nuove voci, a porre le basi del primo atto della discussione nell’incontro LA PAROLA AI GIURATI, che si terrà a Cala Balbiano il 19 settembre alle 19.30.

Il secondo e terzo atto si svilupperanno nelle mattinate del 20 e del 21 dedicate al Convegno “La Forza delle Idee, delle Storie, degli Autori e L’AI” previsto a Tegge, da Zì Antò. La manifestazione di premiazione dei 3 concorsi – Premio Internazionale Franco Solinas (per film destinati alla sala e alle piattaforme multimediali), Premio Solinas Documentario per il Cinema in coll. con Apollo11 – La Casa del Documentario, Premio Solinas Experimenta Serie con la main sponsorship di Rai Fiction è prevista la sera del 20 settembre a Cala Balbiano.

Il cinema Primo Longobardo

A La Maddalena porteremo il cinema in sala e grazie alla collaborazione con la Marina Militare il Cinema Primo Longobardo ospiterà la proiezione di Film, Cortometraggi e Documentari. Si partirà il 18 settembre con la proiezione in anteprima assoluta del Film documentario “MATTE” di Michele Garau, il documentario sulla vita del giovane e talentuoso scrittore sardo Matteo Porru. Il 19 settembre, sempre al Cinema Longobardo, il Film “Io e il Secco” – di Gianluca Santoni scritto con Michela Straniero (vincitore del Premio Solinas al Miglior Soggetto e premiato a La Maddalena nel 2017) – sarà accompagnato dal cortometraggio “Sui Tetti di chi dorme” di Antonello Murgia Pisano prodotto da Fabio Fanni Marceddu e Teatro Dallarmadio. Mentre il 21 settembre sarà proiettato un film Sky Original “Vangelo secondo Maria” di Paolo Zucca scritto da Paolo Zucca, Barbara Alberti e Amedeo Pagani. Gli autori e i produttori incontreranno pubblico e studenti e terranno Mater Class.

Una sezione delle proiezioni è dedicata agli studenti e alle studentesse delle Università di Cagliari e Sassari, che presenteranno i loro cortometraggi e documentari agli studenti dell’Istituto G. Garibaldi di La Maddalena, promuovendo l’educazione e la formazione delle nuove generazioni con i seguenti titoli: L’EDUCAZIONE DELLE FANCIULLE videosaggio di Farouk Bassiri, Andrea Brundu e Bianca Maria Lay. AVUANO – Il paese che non si arrende, regia di Luisa Cutzu. Prod. Laboratorio offi_CINE (DUMAS – UNISS). L’OCCHIO DI SAN SALVATORE, regia di Roberta D’Aprile. Prod. ISRE e Università di Cagliari, MANU INVISIBLE, regia di Gaia Lampis. Università di Cagliari prod. Rai Sardegna.

Il ritorno del Premio Solinas a La Maddalena

Arrivati alla 39° ed. possiamo affermare che il Premio Solinas è stato capace di reinventare sé stesso innovando, creando concrete opportunità per l’emersione del talento, la formazione, l’avviamento professionale, sempre al passo con le evoluzioni del Cinema, del Documentario e della Serialità.

A la Maddalena Il Premio realizza il più grande e innovativo MERCATO DELLE STORIE dedicato ai nuovi talenti italiani, grazie all’alto grado d’innovazione, continua e costante, messa in atto con i suoi concorsi e con gli articolati processi di formazione e promozione. Pitch party fra Autori e Produttori e Lab di Alta Formazione tra Giurati e finalisti animeranno le giornate di lavoro.

Realizzare una manifestazione ecosostenibile è uno degli impegni che il Premio prende con sé stesso e con i territori in cui opera e il 18 settembre alle ore 17:00 presso l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena inaugureremo CIAK SI PIANTA 2: un progetto realizzato da Premio Solinas in collaborazione con Regione Sardegna, Comune di La Maddalena, Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, FO.RE.S.T.A.S.

CIAK SI PIANTA 2 è stato ideato per compensare le emissioni di CO2 prodotte dalla manifestazione Premio Solinas 2024 e, oltre a riforestare un sito di La Maddalena, si occuperà di educazione alla ecosostenibilità in collaborazione con l’Associazione I ragazzi dal pollice verde.

