Judo a Olbia, folla per l’invasione di 368 giovanissimi atleti

Trofeo Italia Esordienti B 2025, folla di atleti per il judo a Olbia

Due giornate di judo al Geo Palace di Olbia con l’invasione di 368 giovanissimi atleti impegnati sul tatami per il trofeo Esordienti B. “Tribune stracolme, applausi e tifo da stadio per i 368 giovanissimi atleti che durante il fine settimana si sono impegnati per raggiungere il massimo risultato durante il Sardinia Trophy, seconda tappa del Trofeo Italia esordienti. Giovani provenienti da tutta Italia, si sono alternati sui tre tatami posti al centro del Geo Palace, sotto lo sguardo attento dei giudici di gara e dei propri allenatori e dei 135 tecnici che hanno lavorato per loro”.

“Due giornate dedicate rispettivamente alle performance prima maschili e poi femminili. I ragazzi sardi impegnati nelle diverse categorie di peso, hanno brillato imponendosi sui diversi gradini del podio. Per il C.S. Guido Sieni ottima prova di Giorgio Garau che ha portato a casa una preziosa medaglia di bronzo nella categoria -60 kg, imponendosi in una delle categorie più combattute del torneo. Daniele Solinas ha brillato nella categoria -50 kg, centrando il terzo posto grazie a una prova di carattere e qualità tecnica. Alessandro Carella si è distinto nella categoria -46 kg, conquistando una meritata medaglia d’argento dopo una serie d’incontri avvincenti. Francesca Sechi ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria -57 kg, dominando gli incontri con tecnica e determinazione”.

“Per il G.S. Judo Terralba Cristian Loi ha conquistato una splendida medaglia d’argento nella categoria +81 kg, dimostrando grande determinazione fino alla finale. Per il G.S. Ikioi Camilla Carcangiu ha ottenuto una preziosa medaglia di bronzo nella categoria -40 kg, confermando la crescita e il valore delle giovani leve sarde.

Questi risultati non rappresentano soltanto un importante traguardo sportivo, ma assumono anche una valenza strategica: le medaglie conquistate permettono, infatti, agli atleti di accumulare punti preziosi per la ranking list nazionale, classifica che sarà determinante per l’accesso al Campionato Italiano Esordienti B A2, in programma il 15 e 16 novembre prossimo al Pala Pellicone di Ostia”.

“Particolarmente felice il Mestro Efisio Mele, organizzatore e responsabile del Centro Sportivo Olbia Judo. “Sono soddisfattissimo per come quest’appuntamento si è sviluppato, le medaglie conquistate dagli atleti sardi ripagano abbondantemente il lavoro profuso per l’organizzazione della gara “.

