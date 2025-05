Solosophia e l’ultimo singolo: “Avevo bisogno di tornare alla musica suonata”

“Scelti” è l’ultimo singolo di Solosophia

Un nuovo brano per Sophia Murgia, in arte Solosophia, che torna sulle piattaforme digitali con il singolo “Scelti”, distribuito da ADA Music Italy. La cantautrice originaria di Budoni, già vista sul palco di The Voice of Italy e in tour con i Tiromancino, propone un pezzo che mescola atmosfere rock-blues e testi che affrontano il tema delle relazioni, dell’orgoglio e della distanza emotiva.

Registrato tra Roma, Olbia e la Calabria, “Scelti” è frutto di un lavoro condiviso con musicisti come Tatiana Monteriù alla chitarra, Rocco Pontillo alla batteria e Gaetano Mazzitelli che firma anche la produzione. “Avevo bisogno di tornare alla musica suonata – spiega l’artista – non per sfidare il digitale, ma per dare spazio a un suono più diretto, più fisico”.

Il testo gioca con ripetizioni e immagini semplici: “Noi vibriamo a fari spenti”, dice il ritornello, sottolineando una volontà di connessione silenziosa, quasi sotterranea. “Non tutto quello che scrivo è autobiografico – precisa Solosophia – ma mi interessa che chi ascolta trovi qualcosa di autentico, anche se quella storia non è la mia”.

Sul piano musicale, il brano segue una struttura classica, con momenti più dilatati alternati a passaggi intensi, soprattutto nell’assolo centrale di chitarra. La produzione cerca un equilibrio tra suono live e controllo tecnico. L’intenzione, spiega l’artista, è quella di rendere la versione studio il più possibile fedele a ciò che si ascolterebbe in un’esibizione dal vivo.

“Scelti” anticipa un progetto più ampio che sarà completato nei prossimi mesi. “Abbiamo lavorato anche su una parte visiva – aggiunge – ma sarà tutto più chiaro dopo l’estate“.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui