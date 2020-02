Dopo la liquidazione di Air Italy.

C’è un’ipotesi che sta prendendo quota in queste ore. E al momento appare l’unica veramente accreditata. Dopo la fuga della Qatar Airways, che ha precisato a chiare lettere di non avere “più interesse nell’investire in Air Italy e in nessun altro progetto nel trasporto aereo in Italia“, la Regione ha iniziato a sondare la possibilità di coinvolgere nel sogno di una nuova compagnia degli altre partner industriali.

Più che il capitale, in questo momento, i professionisti che stanno facendo le valutazioni per conto del governatore Christian Solinas, cercano il know how, ovvero quel bagaglio di competenze per iniziare un business delicato come quello del trasporto aereo. E non fare la fine, va detto, della fantomatica flotta navale sarda, affondata dai debiti e dalle regole europee.

L’identikit ha portato in questo momento a valutare l’ipotesi Air France. Per quanto con i cugini francese esista da sempre un’innata rivalità, è innegabile, agli occhi dei consulenti, la capacità industriale e l’apporto determinante dimostrato con Air Corsica, la linea aerea con base ad Ajaccio e da quale la Sardegna vorrebbe prendere ispirazione.

Coinvolgere Air France vorrebbe dire coinvolgere anche Klm, che fanno un gruppo unico. Un partner che ha già provato, a varie riprese, ad entrare nell’operazione Alitalia, non riuscendo mai ad assicurare realmente sulla salvaguardia della compagnia di bandiera. L’altra e forse unica alternativa in tempi brevi è quella di Lufthansa. Il vettore tedesco potrebbe vedere di buon occhio una prospettiva sarda, anche come meta da proporre alla sua clientela. Ma per il momento entrambe le possibilità restano nel campo delle ipotesi.

