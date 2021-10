Il bonus per i lavori edilizi negli hotel e nelle strutture ricettive di Olbia e della Gallura.

Anche a Olbia e in Gallura gli hotel e le strutture ricettive potrebbero a breve beneficiare del bonus per l’efficientamento energetico con un bando a sportello.

Sinora, ad eccezione del Bonus Facciate, spettante nella misura del 90% del costo dell’intervento edilizio ammesso in relazione alle facciate visibili dalla pubblica via degli immobili ubicati all’interno delle zone urbanistiche “A” e “B”, peraltro in scadenza al 31 dicembre 2021, non erano previsti specifici bonus per interventi edilizi e/o di efficientamento energetico a favore delle strutture ricettive.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede però una specifica linea di intervento a favore dell’industria turistica, la quale prevede, tra l’altro, l’estensione alle strutture ricettive del bonus per gli interventi di efficientamento energetico attraverso il riconoscimento di un credito di imposta nella misura dell’80% delle spese sostenute, da attribuirsi sulla base di apposito bando, con assegnazione dei fondi sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

La bozza.

Una bozza dell’apposito Decreto Ministeriale è stata già resa pubblica la bozza con la disciplina di dettaglio dell’agevolazione.

L’agevolazione è riconoscibile alle strutture alberghiere, agrituristiche, ricettive all’aria aperta, agli stabilimenti balneari ed ai porti turistici (marina resort), a fronte soprattutto di interventi di efficientamento energetico sugli edifici dove viene esercitata l’attività e sugli interventi edilizi funzionali all’efficientamento. Accanto al credito di imposta, l’emanando Decreto Ministeriale prevede la possibilità di accedere a contributi in denaro ed a finanziamenti agevolati coperti da garanzia statale.

In Gallura, considerata anche la grande presenza delle strutture ricettive anche i Comuni si stanno muovendo per venire in aiuto degli interessati. A Olbia, per esempio, per ricevere maggiori informazioni o chiarimenti sui vari “Bonus” fiscali vigenti, eventualmente attivabili per gli interventi edilizi, la invitiamo a richiedere la fissazione di un appuntamento presso l’apposita struttura attivata dal Comune inviando una mail all’indirizzo mauro.delogu@comune.olbia.ot.it.