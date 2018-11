Confidi Sardegna spiega a Olbia le opportunità per le imprese sarde

Appuntamento per mercoledì 14 novembre.

Per favorire la crescita e lo sviluppo di un settore determinate come quello del Turismo nell’Isola, è importante sostenere le aziende del comparto con tutti gli strumenti e le soluzioni finanziarie possibili: è questo il tema centrale dell’incontro promosso da Confidi Sardegna in collaborazione con Banco di Sardegna, che si terrà mercoledì 14 novembre a Olbia (dalle 10.00 alle 13 e 30) presso l’aeroporto di Olbia Costa Smeralda.

L’evento “Il sistema finanziario a supporto delle aziende turistiche” rappresenta un’importante occasione di confronto tra operatori del credito e mondo imprenditoriale, e al contempo intende contribuire alla crescita di un settore, quello turistico, particolarmente strategico per la Sardegna. Secondo i dati rilevati dalla Regione (ancora parziali e in fase di completamento e validazione) il 2017 ha visto il superamento delle 14 milioni di presenze nell’Isola, a riconferma di un comparto fondamentale per lo sviluppo del territorio.

“L’offerta turistica della nostra regione deve qualificarsi anzitutto attraverso il miglioramento dei servizi, non basta fare leva sulla bellezza della nostra Isola per attrarre turisti – afferma Alessandro Tronci, Direttore Generale Confidi Sardegna – E per migliorare i servizi, è necessario investire con strumenti adeguati e attraverso una corretta programmazione finanziaria, che oggi è indispensabile per uno sviluppo equilibrato del comparto”.

Infatti, Confidi Sardegna da oltre quarant’anni supporta gli operatori della filiera turistica della nostra Regione, affiancandoli nei processi di innovazione, attraverso una proposta tailor made di strategie per la programmazione finanziaria e soluzioni di accesso al credito, anche a supporto della liquidità legata ai flussi stagionali dell’attività.

L’evento “Il sistema finanziario a supporto delle aziende turistiche” si terrà mercoledì 14 Novembre 2018 – ore 10 presso Aeroporto Olbia Costa Smeralda – Aviazione Generale. Per partecipare, basta registrarsi sul sito www.confidisardegna.it.

