Criptovalute: quale futuro per i pagamenti con le monete digitali?

La crescita delle criptovalute.

La popolarità delle criptovalute è in forte crescita in tutto il mondo e negli ultimi mesi anche in Italia c’è stata un’ampia diffusione delle monete digitali. Se fino a qualche anno fa il settore delle altcoin era considerato di nicchia, attualmente anche persone non strettamente collegate al mondo dell’informatica o a quello della finanza stanno iniziando ad interessarsi alle criptomonete.

Il mondo delle criptovalute è variegato e per muoversi con dimestichezza, cercando di individuare anche quali saranno le monete che riusciranno a crescere in futuro, è necessario restare informati sugli avvenimenti più recenti e leggere delle guide approfondite sulle singole criptomonete. Per ottenere queste informazioni ci si può rivolgere a portali specializzati come Criptovalute24, punto di riferimento per tutti gli amanti delle monete digitali e per coloro che si stanno avvicinando a questo settore.

Nell’ultimo anno l’intero settore ha raggiunto degli importanti traguardi, in particolare il settore delle criptovalute ha toccato la capitalizzazione di 1.000 miliardi di dollari. Nonostante siano numerosissime le altcoin disponibili, la maggior parte di questa capitalizzazione è da associare ad un numero ristretto di criptomonete, in primis al Bitcoin che nel 2020 ha raggiunto il suo massimo storico e che in dodici mesi è riuscito a quadruplicare il suo prezzo. In definitiva si può dire che Bitcoin, Ethereum e Bitcoin Cash stanno trainando l’intero settore e stanno dando la possibilità anche a nuove altcoin con ridotta capitalizzazione di mercato di crescere.

Pagare con le criptovalute

Un’ulteriore spinta al settore delle criptomonete potrebbe derivare dall’apertura ai pagamenti con le criptovalute. Al momento In Italia – e così anche negli altri paesi – non vi sono delle leggi che impongono ai commercianti o ai professionisti di accettare pagamenti con le valute digitali, ma la decisione spetta al singolo individuo.

Le altcoin sono state definite dalla Banca d’Italia rappresentazioni digitali di valore ed è stato stabilito che esse possono essere utilizzate come forma di investimento, ma anche come forma di scambio. Per quanto concerne invece il parere dell’Agenzia delle Entrate, nonostante sia noto che alcuni pagamenti avvengono ormai in altcoin, l’Agenzia delle Entrate non considera le criptovalute delle monete con valore legale. Per far sì che le monete digitali possano essere utilizzate in futuro come sostitute delle valute fiat sarà necessario dunque un nuovo inquadramento anche da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Una notizia che ha già fatto il giro del mondo è la scelta di PayPal di rendere disponibili i pagamenti in criptomonete. Attualmente questa opzione è disponibile solo per i clienti americani, ma se in America dovesse avere successo con grande probabilità le altcoin sarebbero aggiunte tra le opzioni di pagamento anche per i clienti del resto del mondo. I clienti potranno fare compravendita di criptomonete con i fondi presenti sul conto PayPal e potranno utilizzare le criptovalute come metodo di pagamento per le loro transazioni digitali.

Quale sarà il futuro delle criptomonete?

Non è facile predire quale potrebbe essere il futuro delle criptomonete, ciò che è certo è che nei prossimi anni continueremo a parlare di altcoin. Gli esperti del settore sono convinti che nei prossimi anni nasceranno nuove blockchain, le quali avranno delle applicazioni che al momento è impossibile immaginare.

Con l’aumentare della popolarità di queste valute digitali e con la loro progressiva adozione da parte dei clienti, è molto probabile che gli Stati decideranno di regolamentare l’utilizzo delle altcoin e che dunque queste monete rientreranno nei meccanismi della finanza tradizionale. La regolamentazione non deve per forza essere vista come uno svantaggio, potrebbe anzi essere l’elemento alla base della futura diffusione di massa di queste monete. Secondo molti analisti la regolamentazione farà crescere il prezzo delle altcoin e contribuirà alla crescita del settore.

