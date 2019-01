Il laboratorio Erbe di Sardegna si trova a Tempio.

Una crema viso idratante alla salsedine? C’è. Un gel dopobarba lenitivo al mirto? C’è anche quello. E ancora: una crema corpo al mare d’inverno. O un profumo alla mora selvatica. Il tutto fatto con erbe ed essenze assolutamente naturali. Senza coloranti e conservanti chimici, con l’obiettivo di incentivare e valorizzare la conoscenza delle proprietà salutari delle piante tipiche per prima della Sardegna e poi del Mediterraneo.

Erbe di Sardegna è una realtà nata a Tempio Pausania e che in pochi anni è riuscita a farsi conoscere a livello nazionale. Non solo perchè è l’unica azienda in Sardegna a produrre rimedi naturali, legati dal binomio natura e salute della persona. Ma anche per la varietà di prodotti che offre e spedisce ai clienti ogni giorno dal suo negozio online.

Erbe di Sardegna nasce 11 anni fa un’idea di Lucia Cascioni. Dopo la laurea in Tecniche erboristiche all’Università di Sassari, l’intuizione: creare rimedi e cosmetici 100% naturali. “Mi sono resa conto, da subito, che non esistevano prodotti naturali realizzati nella nostra amata isola – confida Cascioni -. Perciò, ad un anno dalla laurea, è nata l’idea di costruire il mio laboratorio”.

Un’attività portata avanti, da allora, con passione e la continua voglia di ricercare. “Il mio principale obiettivo sta nel trasformare la materia prima senza intaccarne la qualità – prosegue -. Il rispetto della pianta è al primo posto: ogni pianta deve crescere nel proprio habitat per ottenere un alto contenuto di principi attivi. Se nella lavorazione di rimedi o di cosmetici intacchiamo i principi attivi, aggiungendo sostanze nocive, roviniamo per sempre il prodotto e chi ne viene a contatto”.

E così protagoniste del suo lavoro sono le erbe dell’isola, come l’elicriso, la calendula, il mirto, la lavanda, la rosa canina, l’alloro. Tutte provengono da aziende certificate che le coltivano allo scopo. Cascioni le lavora nel suo laboratorio di Tempio e invia il prodotto finito ad analizzare dal Dipartimento di scienze biomediche dell’Università di Sassari. “Chi acquista da Erbe di Sardegna ha la certezza di trovare prodotti 100% naturali, realizzati in Sardegna. I prodotti sono a norma e certificati da un’analisi microbiologica sul prodotto finito”, aggiunge.

Nel corso degli anni la valorizzazione delle piante tipiche si è aperta a nuove intuizioni, come la crema alla bava di lumaca. Una parte del laboratorio è stata resa fruibile al pubblico e online è stato creato l’e-commerce, da cui vengono spediti gli ordini dei clienti a livello nazionale. Per poter far provare da tutti i profumi e l’autenticità della Sardegna.

(Visited 474 times, 474 visits today)