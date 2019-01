Emergenza freddo per i senzatetto di Olbia.

Fa freddo a Olbia e puntuale, come ogni inverno, si ripropone l’emergenza dei tanti senzatetto che dormono sotto i portici o i cavalcavia. Con la colonnina del termometro che rischia di andare sotto lo zero, restare all’aperto a notte fonda e per tante ore può essere rischioso.

È il caso dell’uomo che da alcune settimane ha trovato riparo in via Galvani. In tanti si sono adoperati per portagli coperte, piumini ed un pasto caldo. Ma, ovviamente, la soluzione migliore sarebbe quella di trovare accoglienza nel Centro di via Canova.

Dietro chi sceglie di restare in strada spesso ci sono storie difficili di emarginazione. Il rifiuto ad una vita ordinaria. Una profonda delusione familiare o lavorativa. Olbia, comunque, si sta dimostrando, come sempre, solidale. Cercando di dare il massimo conforto a tutti i senzatetto.

