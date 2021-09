Investire mediante consulenza finanziaria, cosa offre il mercato in Italia

Il mondo delle consulenze finanziarie in Italia è decisamente eterogeneo ed è per questo motivo che è utile capirne sia l’utilità che come scegliere la soluzione ottimale.

Investire mediante il supporto di una consulenza finanziaria può essere la soluzione perfetta per chi è alle prime armi e ha bisogno di una guida in grado di dare un’impronta ai propri investimenti. Spesso, infatti, questo mondo è difficile e non tutti hanno le nozioni necessarie per muoversi in maniera oculata e senza commettere errori o ingenuità.

Informarsi in merito a un servizio di consulenza finanziaria è un primo passo per capire a chi rivolgersi e quali sono i vantaggi di ogni soluzione possibile.

Quando non si sa come investire la prima cosa da fare è acquisire delle nozioni di base. Per farlo al meglio è possibile sfruttare una valida risorsa editoriale presente online che è la guida Affari Miei consulenza finanziaria, da leggere nel momento in cui si inizia la ricerca.

La guida in questione è ricca di nozioni e spunti e aiuta a inquadrare tutte le possibili opzioni tra cui scegliere quando ci si mette alla ricerca di una consulenza finanziaria.

Partiamo con il dire che la forma più nota è la consulenza finanziaria bancaria, ossia quella offerta dalle banche ai propri clienti tramite la figura del family banker o del promotore finanziario. Si tratta di un libero professionista che lavora dietro mandato di un istituto bancario che paga la sua parcella. Questo è un vantaggio per l’investitore, che non si troverà a dover pagare il costo della consulenza.

Tra gli altri vantaggi della consulenza finanziaria bancaria ci sono dei controlli stringenti sulle figure professionali a cui si dà mandato e il nome di una grande banca alle spalle del consulente.

Tuttavia si devono anche conoscere i limiti della consulenza finanziaria bancaria. L’investitore ha, infatti, poca scelta e il consulente non è indipendente ma è legato a doppio filo alla banca. Ecco, quindi, che si passa alla consulenza finanziaria indipendente, che è la più importante alternativa.

In questo caso il professionista è pagato direttamente dall’investitore che usufruisce dei suoi servizi. Per molti la parcella di un consulente finanziario indipendente può essere cara e questo potrebbe essere un primo limite. Tuttavia si ha la certezza dell’indipendenza del promotore finanziario che andrà a proporre solo le migliori alternative per l’investitore stesso. Va da sé che alla base di tutto ci deve essere la scelta del professionista con le giuste capacità, perché altrimenti tutti i vantaggi potrebbero essere nulli.

L’ultima alternativa è quella dell’investimento in autonomia che consente di avere la massima autonomia sulla gestione del proprio denaro. Naturalmente chi opta per questa soluzione deve fare in modo di acquisire le giuste nozioni sugli investimenti migliori. In questo modo si avrà il totale controllo e un costo decisamente più ridotto.

