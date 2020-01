Il programma su Sky dedicato a Moby e Tirrenia.

Moby e Tirrenia saranno fra i protagonisti del programma condotto da Beppe Severgnini e Raffaele di Placido in onda su History (canale 407 di Sky da lunedì 27 gennaio a lunedì 17 febbraio tutti i lunedì alle 21,50, come sempre con ulteriori passaggi e la possibilità di vederlo in qualsiasi momento su Sky on demand).

Coniugando passato e futuro, esattamente in linea con quello che è il racconto di questa serie, le due puntate che hanno come protagoniste anche le navi di Moby e Tirrenia raccontano, dal punto di vista dei viaggiatori, l’evoluzione del costume e del nostro Paese attraverso i traghetti, a partire dai primi viaggi negli anni Sessanta, con le auto che si spostavano all’interno dei parcheggi grazie a microbinari e poi venivano bloccate dai marittimi per evitare ogni possibile movimento anche in condizioni di mare agitato, alle interviste color seppia e con le prime immagini a colori che documentano i viaggi dell’Italia del boom quando i traghetti dischiusero le porte del paradiso terrestre chiamato Costa Smeralda.

La puntata mostra anche la sala macchine, gli scrubber che ripuliscono i fumi e tutte le particolarità tecniche che fanno di questa nave la più all’avanguardia di tutto il mar Mediterraneo nel suo comparto.

Un grande affresco che racconta, con parole semplici e comprensibili a tutti, la complessità di un gigante dei mari che ha rivoluzionato il concetto stesso di ro-ro in Italia e si sta imponendo sempre più con le due gemelle Maria Grazia Onorato ed Alf Pollak sulla rotta Genova-Livorno-Catania-Malta e viceversa.

