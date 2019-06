Il nuovo collegamento operato da Dat.

La stagione estiva appena iniziata porta in dote all’aeroporto di Olbia un nuovo collegamento per Catania. Ad operarlo sarà la compagnia Dat, che si aggiunge alle oltre 30 compagnie che hanno scelto il Costa Smeralda per la stagione.

Catania rappresenta per Olbia un ritorno di fiamma. Perchè in realtà questo collegamento c’era già stato in passato e serviva 14mila passeggeri. “Un bacino potenziale di tutto rispetto”, come ha confermato Mario Garau, responsabile sviluppo Geasar.

I voli partiranno dal 28 giugno fino all’8 di settembre. L’opportunità è duplice: per i sardi raggiungere la Sicilia, con accesso anche a Lampedusa. Per i siciliani, viceversa, sfruttare Olbia come porta d’ingresso per la Gallura.

“Una nicchia di mercato interessantissima – ha detto Luigi Vallero, general manager di Dat -. Nei prossimi anni vorremmo crescere nel mercato italiano e questo volo s’inquadra benissimo nelle rotte regionali su cui stiamo puntando”.



(Visited 119 times, 119 visits today)