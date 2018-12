Quasi 9.000 le multe da recapitare in Sardegna.

Quando si dice che a Natale siamo tutti più buoni. Per Olbia e per la Gallura l’Agenzia delle Entrate ha proclamato una “tregua” con i cittadini morosi: in occasione delle feste, l’ente di riscossione ha infatti deciso di tenere in stand-by 255 mila cartelle che sarebbero dovute partire in questi giorni, 8.988 delle quali dirette in Sardegna.

Secondo quanto fa sapere l’ente, l’attività di notifica sarà sospesa dal 23 dicembre al 6 gennaio per evitare disagi ai contribuenti in questo periodo dell’anno. L’Agenzia precisa che sarà fatta eccezione per gli atti inderogabili, che sono meno di 13 mila e che dovranno essere notificati in buona parte tramite PEC, posta elettronica certificata. Per il resto, se ne riparla dopo l’Epifania.

Quasi 9.000 le cartelle che erano pronte ad arrivare nelle caselle postali della Sardegna. Mentre a livello nazionale i dati erano più allarmanti: 35 mila nel Lazio, 34 mila in Campania e 30 mila in Lombardia. Solo 400, invece, quelle destinate alla Valle d’Aosta.

