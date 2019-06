Le proposte di lavoro.

Di seguito alcuni dei tanti annunci di lavoro per la stagione estiva. Gli annunci sono consultabili sul sito Sardegna Lavoro, Subito.it, Indeed.it, Infojobs.it, kijiji.it, .bakeca.it

Si seleziona CAMERIERE/A a SANTA TERESA DI GALLURA. La risorsa deve aver maturato esperienza minima nel settore. Richiesta la conoscenza minima della lingua inglese. Preferenza per i candidati residenti in zone limitrofe al luogo di lavoro. Tipologia contratto: Tempo Determinato con possibilità di rinnovo. Previsto vitto ed alloggio. Per candidarsi inviare CV con foto e recapito telefonico per celere contatto a: [email protected]

Wikibiz Italia seleziona PROMOTER (donna e uomo) per attività promozionale per noto brand a OLBIA

Età min. 21 anni, fortissima predisposizione alla vendita, automunita/o

Invia il tuo cv a [email protected] Ricorda di allegare almeno 4 foto e indica taglia/altezza. Oggetto mail “Promoter OLBIA”.

Azienda nata nel 1961, specializzata nelle informazioni economiche commerciali sulla carta stampata/internet, ha intrapreso un’importante operazione di reclutamento di nuovi Agenti di Vendita in Gallura, che si occupino della gestione e della ricerca nuovi clienti.

Invia il tuo CV a: [email protected]

Selezioniamo Massaggiatrici/tori per la stagione estiva 2019 zona Olbia, persone sveglie, estroverse, solari, sorridenti, dinamiche, flessibili, allegre, determinate, che amino stare a contatto con la gente, che mettano passione in quello che fanno e che siano disposte a viaggiare e stare lontano da casa.

E’ gradita un’esperienza precedente maturata in ambito di Spa e centri benessere, ma, si valutano positivamente anche candidature junior fortemente motivate al ruolo. Chiamare il 3938566818

M&G cerca CAMERIERI a GOLFO ARANCI

Richiesta esperienza di un anno nel settore, la risorsa si occuperà in autonomia dell’organizzazione e gestione di tutte le fasi del lavoro.

Disponibilità immediata per lavoro FULL TIME sei giorni su sette a settimana con un giorno di riposo su turnazione.

Orari di lavoro: su turni spezzati pranzo e cena. Si offre contratto nazionale di categoria a tempo determinato comprensivo di tutti gli oneri di legge.

Per candidarsi inviare CV con foto e recapito telefonico a [email protected]

G. M. Nautica Per stagione estiva da subito –30/09 cercasi . Un cuoco sede lavoro punto di ristoro piccola ristorazione Pittulongu Olbia si richiede capacità organizzativa , automunito. Non si fornisce alloggio tel. 3356705546

Si ricerca per studio dentistico in Olbia assistente alla poltrona in possesso di qualifica ASO. Chiamare al 3384645866

Ristorante pizzeria a Santa Teresa Gallura (Il Grottino) cerca cameriera/e , chef de rang x stagione estiva , la candidata/o deve essere in grado di gestire comande e tavoli , richiestà sufficiente esperienza e sufficiente conoscenza di lingua inglese, offresi vitto e alloggio.Graziano tel 0789 754232

Ristorante a Palau in Sardegna cerca cameriere per la stagione .Offresi vitto e alloggio. Se interessato può chiamare al 339 / 7194196

La scuola Windsurfing Club Porto Taverna, sita in Porto San Paolo, cerca istruttori di windsurf per la stagione estiva 2019. Si richiede esperienza pregressa nella mansione e buona conoscenza della lingua inglese o tedesca. Per candidarsi contattare Andrea al numero telefonico 3487747379

(Visited 162 times, 162 visits today)