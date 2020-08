Il progetto di Servizi Gallura Web.

La Gallura, si sa, è da sempre considerata una delle aree geografiche più belle della Sardegna e d’Italia. Forse anche del mondo, con i suoi paesaggi mozzafiato, le spiagge uniche nel loro genere, la sabbia bianchissima ed il mare smeraldo. E poi c’è la storia, antichissima, millenaria, riportata fino a noi nelle nostre tradizioni vivissime e nella buona tavola.

È partito da questo concetto Andrea Monaco, imprenditore di Olbia che guida la società di consulenza Web Top Aziende Italia, per lanciare il suo nuovo portale dedicato al turismo della Gallura. Forte del successo della sua guida ai ristoranti di Olbia, www.olbiafood.com, da giugno ha messo online la piattaforma www.servizigalluraweb.com.

“Dopo la grande crisi che ci ha notevolmente investito per il coronavirus la Sardegna cerca con grandi sforzi di far ripartire il turismo nell’isola – spiega Monaco -. Migliaia di imprese del settore sono in sofferenza e a volte non basta lo spirito imprenditoriale che caratterizza noi sardi per superare il momento. Nel nostro piccolo abbiamo creato questo progetto che punta alla valorizzazione del territorio e nello specifico la Gallura”.

La piattaforma di Servizigalluraweb.com nasce per offrire ai turisti tutte le informazioni che spesso non si hanno sotto mano: come trovare una spiaggia, un monumento, una zona archeologia, gli indirizzi e i contatti nei comuni. “Diamo molto spazio alle attività commerciali in quanto spesso si cerca un prodotto o un servizio. Voglio, infine, precisare che la piattaforma web è ancora in fase di starup, pertanto chiediamo ai visitatori di segnalarci eventuali modifiche e miglioramenti”, conclude Monaco.

