Le decorazioni per Natale in Gallura.

In alcuni comuni in Gallura è già iniziata la magia delle Feste, anticipando la tradizionale data dell’accensione nel giorno dell’Immacolata. La sera le vie sono già illuminate ed è già acceso l’albero di Natale. A Tempio il grande abete della piazza Gallura è stato illuminato a festa già il 28 novembre scorso e l’effetto ha incantato un po’ tutti, soprattutto i bambini, i più impazienti per i festeggiamenti di Natale. Un evento emozionante, quello organizzato dall’amministrazione comunale, che ha dato appuntamento ai residenti alle ore 18.30 in piazza. La manifestazione dell’accensione dell’albero, che si è tenuta alle 19:30, è stata accompagnata dalla Banda musicale Città di Tempio e le Girls Fire Performers nel “Grande Spettacolo del Fuoco”.

Il Natale entra nel vivo anche a San Teodoro, dove ieri sono stati accese le luminarie, con albero tutto azzurro e una carrozza trainata da un cavallo fatto di luci, che ha dato un aspetto romantico e magico al centro del paese. Alcuni comuni hanno deciso di aspettare il giorno dell’Immacolata, per accendere gli alberi di Natale. A Golfo Aranci è arrivato un albero più grande rispetto a quello dello scorso anno e sarà installato nel nuovo piazzale. L’abete, comprese le luminarie, saranno accese l’8 dicembre. L’evento si accompagna all’apertura del Villaggio di Babbo Natale, che aprirà a una serie di manifestazioni che si susseguiranno per tutto il ponte delle festività. Le iniziative sono state pensate soprattutto per i più piccoli.

Gli alberi di Natale a Olbia quest’anno sono due. Il nuovo grande abete di luci è stato installato in piazza Crispi, davanti alla fontana. In città è già tutto pronto per le Feste e le luminarie sono state già accese. I due alberi sono già stati illuminati. Anche quest’anno sarà, purtroppo, un Natale sottotono, a causa della mancanza dei grandi eventi. “Ci saranno delle piccole manifestazioni per i più giovani – ha dichiarato il sindaco Settimo Nizzi -, con una nuova pista di pattinaggio, anche se, purtroppo, non ci sarà il grande evento, perché non possiamo rischiare”.