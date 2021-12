L’incidente avvenuto nella notte a Olbia.

Si sono ritrovati la loro auto distrutta. Una sorpresa che una famiglia di via Tre Venezia a Olbia mai avrebbe voluto fare. Qualcuno ci è andato a sbattere nelle notte, spingendola addirittura in avanti per diversi metri e facendola finire contro altre due auto parcheggiate sempre nella via. Poi il conducente lestofante è fuggito, come fosse un pirata.

I carabinieri della stazione di Olbia questa mattina hanno effettuato i rilievi e si sta cercando di rintracciare il responsabile. Ma i proprietari dell’auto distrutta si appellano anche ai residenti che questa notte possono aver visto o sentito qualcosa. L’assurdo incidente si sarebbe verificato intorno alle 3,30, ma la famiglia si è accorta del disastro che era stato combinato solo questa mattina verso le 6,30.