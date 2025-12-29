Un palco enorme per Mengoni e Lazza: attesa per i concerti di Capodanno a Olbia

Il palco del Capodanno di Olbia.

Nuova location e palco più grande per il Capodanno a Olbia. In città cresce l’attesa per il grande doppio concertone previsto tra il 31 e il 1 gennaio 2026. Gli operai sono al lavoro per il gigantesco palcoscenico che porterà due grandi artisti in città. Sono Marco Mengoni e Lazza due cantanti, due generi diversi, ma che hanno in comune tante cose.

Entrambi hanno partecipato al Festival di Sanremo e nell’edizione 2023 si sono trovati insieme a sfidarsi alla kermesse ed entrambi sono arrivati sul podio. A portare in casa la vittoria e partecipare all’Eurovision è però Marco Mengoni con la sua “Due vite”. Tuttavia entrambi sono campioni nelle classifiche musicali e vantano una carriera lunga e piena di successi. Per questo motivo sono stati scelti per l’addio al vecchio anno e il benvenuto al nuovo. Il Comune ha pensato a soddisfare due pubblici diversi: uno più maturo per Mengoni e l’altro più giovane di Lazza.

Il palco.

Il nuovo palco è quasi finito ed è stato montato sul molo dell’Isola Bianca, che in passato è già stato utilizzato per manifestazioni di questo tipo. Ha ospitato infatti il Jova Beach Party nel 2019 e lo spettacolo, una delle date di Jovanotti, è stato un grande successo. Il palco del Capodanno 2026 è più grande di quelli delle edizioni passate, che venivano ospitati al Molo Brin. A causa dei lavori in corso è stata trovata infatti un’altra location, poco distante a quella dei concertoni degli anni precedenti. Questo perché l’Isola Bianca si trova vicino al centro storico e ha una capacità di ospitare più pubblico rispetto agli eventi precedenti.

