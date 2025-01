In Gallura arriva “4 passi a”, un progetto per tutti i 26 Comuni

Il progetto per i Comuni della Gallura.

Liami Experience Sardinia ha lanciato un’iniziativa originale e coinvolgente che abbraccia i 26 Comuni della Gallura, con l’intento di riscoprire e valorizzare le meraviglie che spesso diamo per scontato, ma che si trovano a pochi passi da casa. Il progetto, intitolato “4 passi a”, invita tutti a guardare con occhi nuovi luoghi che, pur essendo vicini, raramente esploriamo.

Il secondo appuntamento di “4 passi a” è fissato per sabato 25 gennaio a Palau, dove si svolgerà un’affascinante escursione di circa 9 chilometri. L’itinerario offrirà l’opportunità di scoprire gli splendidi ambienti naturali che circondano il paese, ma anche di immergersi nel fascino del centro storico. A guidare i partecipanti sarà Francesca Spanu, una Guida Turistica e Guida Ambientale Escursionistica, che li accompagnerà attraverso luoghi ricchi di storia e cultura fino a Porto Rafael, una piccola località incastonata tra massi granitici dalle forme suggestive e lunari.

L’escursione partirà alle 9:30, con il ritrovo a Palau, e si concluderà intorno alle 14:30. Per partecipare, è consigliato un abbigliamento sportivo a strati, scarpe da trekking o comunque adatte a un’escursione, uno zaino con pranzo al sacco e almeno un litro di acqua. La quota di partecipazione è di 20 euro. L’escursione è aperta a tutti, da grandi a piccoli, e offre l’occasione di scoprire il territorio camminando con calma, esplorando sia la natura incontaminata sia il patrimonio culturale di Palau. Durante il percorso, è prevista una sosta in un luogo iconico per il pranzo al sacco, la cui località rimarrà una sorpresa fino al momento della visita.

Partecipare all’escursione significa non solo esplorare il territorio, ma anche riscoprire le radici storiche e culturali di Palau, un borgo che si affaccia sul mare e che regala un’esperienza unica, arricchita dalla bellezza naturale e dalla magia di Porto Rafael.

Per coloro che desiderano partecipare, le prenotazioni sono già aperte. Non perdere l’occasione di vivere questa avventura culturale e naturalistica. Per maggiori informazioni e per prenotare il proprio posto, è possibile contattare Francesca Spanu al numero 339/5071880 o all’indirizzo email info@liami-experience.it, oppure visitare il sito web https://liami-experience.it/.

