Assistenza psicologica per i dipendenti, progetto della Asl Gallura

La Asl Gallura pensa al benessere dei suoi dipendenti con assistenza psicologica

Assistenza psicologica per chi cura, per consentire ai dipendenti di svolgere un lavoro più sereno nelle strutture sanitarie: è il progetto della Asl Gallura. Per garantire di conseguenza un’attenzione costante al paziente e contribuire a migliorare il clima all’interno di uffici e unità operative. “Con questi obiettivi nasce il progetto “Psico Smart” voluto dalla Direzione aziendale della Asl Gallura e aperto a tutti i lavoratori dell’azienda impegnati ogni giorno nelle attività di assistenza ai cittadini. Il progetto sarà portato avanti nei tre presidi ospedalieri di Olbia, Tempio Pausania e La Maddalena e nelle Case di Comunità della Gallura dove operano da alcuni mesi le psicologhe di comunità”.

Il direttore sanitario De Fazio

“Il periodo Covid ha profondamente segnato tutti noi, ma in particolare gli operatori sanitari – afferma il direttore sanitario della Asl Gallura, Raffaele De Fazio – una categoria che ha subìto più di tutti le conseguenze psicologiche di questo evento. A pesare ulteriormente sono inoltre le situazioni quotidiane, come la gestione della sofferenza dei pazienti nei reparti, la corsa per salvare delle vite e lo stress correlato all’attività che si svolge. Tutti elementi che lasciano spesso degli strascichi sul benessere di alcuni dipendenti. Per l’azienda questo progetto diventa, quindi, un investimento sulla nostra risorsa più importante, il personale”.

“Il benessere psicologico è un valore, anche perché è da questo fattore che spesso dipendono sia i buoni risultati che una corretta e puntuale assistenza al paziente. Il servizio sarà fornito all’interno degli ospedali, ma anche nelle Case di Comunità, punto di riferimento per la medicina territoriale e quindi anche per i nostri dipendenti che vivono in prossimità di queste strutture”.

La primaria Russino

“L’attività sarà accessibile dai dipendenti della Asl Gallura in modo semplice e riservato: sarà sufficiente indirizzare una richiesta agli specialisti del servizio scrivendo all’indirizzo e-mail psicosmart@aslgallura.it. Il supporto sarà fornito dalla Struttura complessa di Psicologia delle cure primarie, diretta dalla dottoressa Assunta Russino“.

“Chi lavora in sanità sa di dover affrontare innumerevoli corse contro il tempo per salvare le vittime di un incidente, affrontare turni di lavoro notturni, ma anche una routine giornaliera di sofferenza a fianco di chi lotta quotidianamente con patologie complesse nella speranza di una guarigione. Queste situazioni – spiega la dottoressa Russino – possono minare seriamente la stabilità emotiva del personale addetto alle cure. Essere attenti ai bisogni emotivi dei lavoratori contribuisce a creare un clima interno di fiducia e collaborazione, con benefici per i singoli e per l’intera azienda. Diventa quindi prioritario investire in azioni che abbiano l’obiettivo di promuovere la consapevolezza dei fattori emotivi che possono avere un impatto positivo sul lavoro, come prevedono anche le principali linee guida e normative europee”.

