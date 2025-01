Lavoro all’aeroporto di Olbia: la Geasar cerca personale

Geasar cerca personale per l’aeroporto, ecco le figure

L’aeroporto di Olbia apre al mondo del lavoro: la Geasar cerca personale per le operazioni aeroportuali e le attività connesse. La selezione riguarda diversi profili professionali, e offre opportunità sia a figure esperte sia a giovani alle prime esperienze lavorative. Le posizioni ricercate abbracciano diversi settori, tra cui il Food & Beverage, il retail, la gestione dei magazzini e l’handling aeroportuale, con possibilità di inserimento sia per la stagione estiva 2025 sia per percorsi di formazione e crescita a lungo termine.

Si ricercano figure come cuochi capo partita, commis di cucina e pizzaioli per il servizio catering e i punti ristoro, oltre a baristi, addetti alla sala e operatori multifunzione. Altre figure richieste sono gli addetti alle vendite e i magazzinieri, figure centrali per il funzionamento dei negozi di prodotti tipici e per la gestione del magazzino centralizzato che rifornisce i punti vendita. Infine, si ricercano addetti al check-in, imbarchi e agenti di rampa, così come per operatori unici aeroportuali e autisti qualificati.

La disponibilità a lavorare su turni, un’ottima predisposizione al lavoro in team e l’attenzione alla qualità del servizio sono caratteristiche comuni richieste per tutte le posizioni. La conoscenza delle lingue straniere, in particolare l’inglese, rappresenta un elemento preferenziale, così come esperienze pregresse nei rispettivi settori. Geasar è interessata anche a candidati alle prime esperienze, offrendo percorsi di affiancamento a personale esperto per favorire una formazione pratica e immediata. Oltre a un contratto stagionale in linea con il CCNL di riferimento, il gruppo offre benefit come parcheggio, mensa aziendale e, in alcuni casi, la possibilità di alloggio.

Le selezioni dei candidati

La ricerca dei candidati è condotta dalla Direzione Risorse Umane in collaborazione con i responsabili aziendali. Le fasi includono test logici e attitudinali, prove di conoscenza delle lingue straniere, dinamiche di gruppo e colloqui individuali. Le candidature sono gestite esclusivamente tramite la piattaforma online di Geasar, attraverso un form dedicato che consente l’inserimento dei dati personali, il caricamento del curriculum e la scelta del profilo professionale d’interesse. Entrare a far parte della realtà aeroportuale di Olbia rappresenta un’opportunità, perchè la Gallura può essere non solo un luogo di transito, ma anche di eccellenza professionale.

