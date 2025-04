L’Avis Gallura aumenta la sua presenza nell’assemblea regionale

L’Avis provinciale Gallura all’assemblea regionale

“Un’altra giornata da ricordare per Avis provinciale Gallura”, così sintetizzano la partecipazione all’assemblea regionale. “Ad Arborea abbiamo partecipato con entusiasmo alla 54ª Assemblea Regionale AVIS: un momento di confronto, crescita e nuove sfide. Siamo felicissimi di annunciare che la nostra provincia avrà tre nuovi consiglieri regionali: Roberta Zedde (AVIS Luras), Tomaso Bua (AVIS Oschiri) e Massimiliano Zaffarano (AVIS Olbia). 53 cuori dalla Gallura presenti in assemblea, uniti dalla passione per il dono”.

“Nella sua relazione, la nostra Presidente ha evidenziato:

• Dei risultati straordinari raggiunti nel 2024: 6.275 soci e 6.347 donazioni

• L’energia dei nostri giovani della Consulta, sempre più protagonisti attivi

• Dell’importanza della formazione per costruire un’AVIS ancora più forte

• Del valore della collaborazione, ringraziando l’AVIS Provinciale di Sassari e il Centro Trasfusionale di Olbia per il loro supporto fondamentale

• E della necessità di lavorare insieme alle istituzioni per un sistema sangue regionale più solido e organizzato

Un pensiero speciale è stato rivolto anche a Papa Francesco, ricordato con affetto in questa giornata così importante. La Gallura c’è, e continuerà a esserci! Con passione, con idee e con tanta voglia di futuro”.

