Alla Milano Design Week 2025, tra esposizioni di innovazione globale e creatività interculturale, un dispositivo indossabile ha catturato l’attenzione in modo discreto, non per il suo futurismo radicale, ma per aver reso la realtà aumentata finalmente pratica.



Rokid AR Spatial, l’ultima novità della pioniera dell’AR e dell’AI Rokid, ha ricevuto il MILANO DESIGN WEEK ZONA SARPI AWARD per il Design Tecnologico Estetico nella categoria AR. La giuria ha elogiato il design minimalista e leggero degli occhiali, oltre alla loro facilità d’uso, riconoscendo un cambiamento nel modo in cui il mondo del design percepisce i dispositivi AR.



Esposto all’interno dell’ADI Design Museum di Milano, Rokid AR Spatial ha attirato un flusso costante di professionisti del design, docenti e studenti. Pur non offrendo ancora un ancoraggio spaziale completo o un’elaborazione AR a scala ambientale, il suo punto di forza sta nell’offrire strumenti AR di livello prosumer che siano eleganti, accessibili e portatili.



Con un peso di soli 75 grammi e una struttura in materiali aerospaziali, questi occhiali ricordano più un paio di occhiali da sole di alta gamma che un visore futuristico. Ma sotto il design raffinato si cela un display virtuale ad alto contrasto (fino a 300 pollici), interazione multi-schermo reattiva e ampia compatibilità con diversi dispositivi.



Per i professionisti sempre in movimento, Rokid AR Spatial rappresenta una soluzione ibrida che unisce creatività, mobilità e funzionalità.



«È il primo dispositivo AR che provo e che non sembra un prototipo», ha affermato un product designer presente alla demo presso l’ADI. «Posso immaginare di usarlo in treno per rifinire una presentazione o per mostrare un prototipo a un cliente.»

A differenza di molti dispositivi che promettono un potenziale futuro, Rokid Spatial dimostra la sua utilità nel presente. Questo riconoscimento da parte del mondo del design ha un valore speciale per Rokid, un’azienda spesso associata a soluzioni AR per l’industria e il mondo enterprise. Il premio ricevuto a Milano segna un momento di svolta, in cui l’azienda entra pienamente nel dialogo estetico e umano del design internazionale.



Dalla produttività immersiva individuale al lavoro creativo collaborativo, AR Spatial invita i professionisti a ripensare come e dove lavorano. È una realtà aumentata resa semplice, ma non semplificata, pensata per ambienti di lavoro reali, non per futuri immaginari.

