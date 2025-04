Bruno Brandano confermato alla guida della Cisl Gallura

Bruno Brandano resta alla guida della Cisl Gallura

La Cisl Gallura ha confermato alla guida della confederazione territoriale Bruno Brandano, 48 anni, di Palau. Dipendente di Poste Italiane, nel sindacato dal 2002 e per cinque anni segretario regionale. Lo affiancheranno in segreteria Eleonora Careddu e Salvatore Spanu.

“Nella sua relazione, nel corso del XII Congresso della Cisl Gallura, Brandano ha lanciato “un patto territoriale per la qualità del lavoro, che coinvolga aziende, istituzioni, lavoratori e sindacato. Dobbiamo proteggere il nostro territorio – ha sottolineato – da infiltrazioni della criminalità organizzata: le mafie vedono nei territori in sviluppo, come la Gallura, nuove opportunità per inserirsi. Dobbiamo esserne consapevoli e unire le forze, insieme a istituzioni e forze dell’ordine, per garantire trasparenza, legalità e sicurezza nel nostro modello di crescita”.

“Dopo una lunga disamina della situazione del territorio, il segretario gallurese ha indicato anche “le priorità concrete sulle quali intervenire: sostegno pieno e concreto al progetto dell’Einstein Telescope, un impegno per la formazione continua e l’orientamento professionale dei giovani, una rete territoriale contro la solitudine degli anziani, una piattaforma di politiche di genere, la costituzione di un tavolo permanente per la cultura della sicurezza sul lavoro”.

