A Olbia e Arzachena una cartolina speciale dedicata alla Pasqua

La cartolina di Pasqua a Olbia e Arzachena.

Una nuova iniziativa di Poste Italiane accompagna il periodo pasquale anche in Gallura, dove la tradizione filatelica incontra l’arte del ricordo. In occasione della festività, l’azienda ha messo in circolazione una cartolina celebrativa, disponibile sia attraverso il canale online sia presso gli uffici postali dotati di sportello filatelico. In Gallura, i cittadini e i visitatori interessati possono trovarla nelle sedi di Olbia, in via Acquedotto, e di Arzachena, in viale Costa Smeralda.

A rendere ancora più speciale questa iniziativa pensata per appassionati e curiosi, è la possibilità di ottenere uno speciale annullo postale rettangolare, abbinato al datario mobile, fino al prossimo 22 aprile. In parallelo, negli “Spazio Filatelia” dislocati nelle principali città italiane sarà disponibile anche l’annullo tondo, anch’esso con datario mobile.

L’iniziativa si inserisce all’interno del più ampio progetto di valorizzazione della filatelia promosso da Poste Italiane, che non si rivolge soltanto ai collezionisti più esperti ma anche a chi, più semplicemente, desidera conservare un ricordo originale di una ricorrenza sentita come la Pasqua. Attraverso questi piccoli oggetti di carta, si può infatti cristallizzare un momento, trasformandolo in un frammento di memoria destinato a durare nel tempo.

Per tutti coloro che desiderano approfondire l’argomento o esplorare il mondo filatelico in modo più completo, Poste Italiane mette a disposizione il portale dedicato filatelia.poste.it, dove è possibile trovare notizie, aggiornamenti e curiosità su iniziative, emissioni speciali e molto altro.

