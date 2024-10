Allerta meteo in Gallura per l’arrivo di un ciclone atlantico

Un ciclone atlantico attraverserà la Sardegna e arriva l’allerta meteo per la Gallura e quasi tutta l’Isola. La Protezione civile regionale ha rilanciato un bollettino di allerta gialla che riguarda anche la Gallura. Sia sotto il profilo del rischio idrogeologico sia per le piogge. Il passaggio del ciclone è accompagnato da molte incognite: in certe zone potrebbe essere una normale pioggia e in altre creare qualche problema.

Per quanto riguarda la Gallura, nel quadrante 61 della mappa regionale queste sono le previsioni. “Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati moderati. Possibili temporali forti isolati. Temperature: massime localmente in sensibile calo. Venti: forti da ovest nord-ovest sulle Bocche di Bonifacio. Possibili forti raffiche durante i fenomeni temporaleschi”.

Il passaggio della perturbazione, che attraverserà la Sardegna e raggiungerà la Penisola, porterà all’abbassamento delle temperature. Per domani in Gallura le massime scenderanno sotto i 20 gradi, con un primo assaggio di autunno. Secondo le previsioni dell’Arpas a Tempio la minima arriverà a 11 e la massima si fermerà a 17 mentre a Olbia andranno da 14 a 19 gradi.

